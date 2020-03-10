İBB Meclisi'nde yarım asırlık skandal!

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası’nda bulunan meclis salonunda yıllardır asılı olan Atatürk’e ait Halaskar Gazi Hitabesi, 9 Mart tarihli oturumunda gündeme geldi. 1960 yılında hizmete giren binanın meclis salonuna ne zaman asıldığı net olarak bilinmeyen hitabedeki yazım yanlışlarını fark eden İYİ Parti Meclis Üyesi Tuğrul Arık, araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Arık’ın konuyu incelemek üzere kurulmasını önerdiği araştırma komisyonu önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre Mecliste yaptığı konuşmada önce hitabenin tarihini anlatan Tuğrul Arık, şunları söyledi:

* Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’na katılmak için 16 Mayıs 1919’da İstanbul Şişli’deki evinden çıkıyor ve sekiz yıllık mücadelenin ardından dönüyor. 1923’te Cumhuriyet kurulmasına rağmen 1927’ye kadar İstanbul’a gelmiyor. 1927’de İstanbul’a geldiğinde İstanbullulara hitaben bu konuşmayı yapıyor. Gençliğe Hitabe ve Nutuk ne kadar önemliyse bu hitabe de İstanbul için o kadar önemli.

* Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ziyaretten bir gün sonraki nüshasında orijinal metin yer alıyor. Ben Osmanlıca okuyabildiğim için tamamını tercüme ettim. Ayrıca yanlış yapmamak adına İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge yönetiminden konunun uzmanı hocalardan da destek aldım.

ATATÜRK’ÜN SÖYLEMEDİĞİ SÖZLER EKLENMİŞ

“Metnin orijinaline göre kitabede 30’u aşkın yanlış var” diyen Tuğrul Arık, hitabede bulduğu bazı hataları şöyle sıraladı:

* Atatürk’ün söylediği kelimeler herhalde okunamamış, yanlış yazılmış. Örneğin Atatürk ziyaretten duyduğu heyecanı anlatmak istiyor. ‘Heyecan’ kelimesi yerine burada ‘heyelan’ yazıyor.

* Yine ‘aguşuyla’ diye bir ifadesi var. Yani ‘muhabbetkar kucağı ile karşılandım’ demek isteniyor, burada ‘aguşize’ diye olmayan bir kelime var.

* ‘Meşim’ ifadesi ise burada ‘meşimes’ diye yazılmış.

* Osmanlıca’da ‘Heyet-i Aliye’ diye bir tabir vardır. Burada iki yerde farklı şekillerde yazılmış.

* Ayrıca Atatürk’ün söylemediği sözler metne ilave edilmiş, söylemiş olduğu sözler çıkartılmış.

* Altında yazan tarihte 10 Temmuz 1927 yazıyor ama Atatürk’ün ziyareti 1 Temmuz’da. 10 Temmuz 1927 Cuma yazıyor. 10 Temmuz cuma değil pazara denk geliyor.

