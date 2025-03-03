İBB Medya AŞ.'ye polis baskını: Bilgisayara el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Medya AŞ'ye operasyon düzenlendi. Polis, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Medya A.Ş. merkezine gelen polis ekipleri, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla şirkette görevli bir çalışanın bilgisayarına el koydu. Arama işlemini tamamlayan ekipler Medya A.Ş.'den ayrıldı.

DHA