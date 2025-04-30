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İBB operasyonunda ikinci dalga: 8 kişi tutuklandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheliden 18’i tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliği karar açıkladı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı A.A. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı B.Ç., CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı O.S., CHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı S.A. ve 4 diğer şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme, iş insanı R.K., Murat Ongun’un eşi Z.O., İSKİ Genel Müdürü Ş.B., İSKİ Çevre Koruma Daire Başkanı A.Ş. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı. 

Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi C.K., iş insanı M.M., Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı O.A. ve E.Ç., Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı H.K., İBB Boğaziçi İmar Müdürü E.K., İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı N.Ö., İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü M.G., Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı A.A., güvenlik görevlisi Ç.T., İBB Kamulaştırma Şube Müdürü F.Ö., İBB Harita Mühendisi Y.Ö., Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü H.A., Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü N.B., İmar ve Şehircilik Daire Başkanı R.G., İBB Eski Zabıta Daire Başkanı E.U., Kültür A.Ş. Reklam Şefi G.K.ve M.B. tutuklandı.

İHA

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Etiketler ibb gözaltı Tutuklama ikinci dalga operasyon
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