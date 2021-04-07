  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB son 24 saatteki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıkladı

İBB son 24 saatteki bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıkladı

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nden kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte İstanbul'da 11 kişi bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

İBB Mezarlıklar Dairesi, bugün İstanbul'da 110 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.  

NE OLMUŞTU? 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu’na yönelik güvensizlikler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan verilerin Sağlık Bakanlığı verilerini geçmesine ilişkin şunları söylemişti:

“Bizim daha önce de olduğu gibi ölüm belgesi var ve bunda ölüm şekli ile ölüm nedeni var. Ayrıca burada bulaşıcı hastalık bölümü var. Marttan önce bunun pek doldurulmadığını biliyoruz.

Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Covid ise covid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta covid hastası mıdır?”  

Vaka sayısı patladı! Son 24 saatin korona tablosunda korkunç rakamlar!Vaka sayısı patladı! Son 24 saatin korona tablosunda korkunç rakamlar!Güncel

 

Etiketler korona koronavirüs İBB vaka ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Netflix projesinin detayları belli oldu
Milletvekilleri ve danışmanları derken... Bakın şimdi de vatandaştan önce kimler aşılanacak!
Esra Erol'da bir skandal daha! 27 yıllık karısı kuma olarak başkasına kaçtı
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri büyüdü! İşte son halleri...
Seksenler'in Mahmut'u 5 ayda eridi! 63 kilo verdi
Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı
Meteoroloji'den 5 kent için kar yağışı uyarısı
Erdoğan'dan CHP'ye canlı yayında açık tehdit - CANLI
İl il imsakiye yayımlandı! Sahur ve iftar saat kaçta ? İşte 2021 imsakiyesi...
Çırılçıplak poz veren kadını dövmesi ele verdi!