İBB soruşturmasına 2 milletvekili dahil edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi. İki ismin dosyası ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ’yolsuzluk’ soruşturmasına CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’i de dahil etti.

Karabat ile Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.