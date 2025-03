İBB soruşturmasında 12 şirkete el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

'Yolsuzluk' soruşturması olarak bilinen soruşturmada tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.

İki ayrı soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına, 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.