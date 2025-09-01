  1. Anasayfa
İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Güncelleme:

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari Emrah B. ve Murat G. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah B. ve iş insanı Murat G. 'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Bu kapsamda son olarak firari şüpheliler Emrah B. ve Murat G. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İHA

