İBB soruşturmasında 8 kişiye tutuklama talebi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklanma talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol