İBB soruşturmasında bir belediye başkanı daha ifade verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ifadeye çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Ulaşım Daire Başkanı ve şimdiki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemine ilişkin ifade verecek. Cihan ifadesini, Hopa Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile vercek.
DHA
