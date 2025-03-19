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İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87'ye yükseldi

İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87'ye yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un polisteki işlemleri devam ederken, gözaltı sayısının ise 3’ü TEM Şube, 84’ü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde olmak üzere 87’ye yükseldiği öğrenildi.

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve terör örgütü PKK ile CHP arasında yapıldığı iddia edilen 'kent uzlaşısı' ile ilgili olduğu kaydedildi. Her iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 87 olduğu, geri kalan 19 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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