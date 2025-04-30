İBB soruşturmasında gözaltına alınan 2 isim serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatıldığı iddiasına üzerine gözaltına alınan otel müdürü ve güvenlik müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir otelde dosyadaki diğer şüpheliler ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu suç tarihlerinde otelin müdürü olan S.U. ile Güvenlik Müdürü O.O., dün 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrasında sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA