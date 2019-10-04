İBB Sözcüsü Ongun ''Bu haberi TV'de göremezsiniz'' diyerek müjdeyi verdi

İstanbul'da Altunizade metrobüs durağında üst geçitte başlayan sıkışıklık gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine alarak sıkışıklık problemini 3'üncü günün sonunda çözdü. İBB sözcüsü Murat Ongun bu haberi "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır" şeklinde duyurdu.

"BU HABERİ TV'LERDE GÖREMEZSİNİZ"

Altunizade durağındaki yoğunluk sorununun çözülmesini "Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz" diyerek paylaşan Ongun, tweetinde "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da yer alan Altunizade metrobüs durağında geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmış; işine ve okuluna gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşamıştı. Gördüğü tepkiler üzerine harekete geçen İBB, sıkışıklığın sebebini Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nda Altunizade'den bağlantı yapıldığını ve bu metro hattındaki seferlerin arttırıldığı gerekçesiyle sıkışıklığın yaşandığını duyurmuştu.

Her metro seferi başına durağa 3 adet boş metrobüs göndereceğini açıklayan İBB, bu hamlesiyle de sıkışıklığa çare bulamayınca son hamle olarak istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine almıştı