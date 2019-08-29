İBB TÜRGEV'in musluğunu kesmişti... Bir il daha karar aldı !

İBB'nin iktidara yakın vakıflarla ilişkisini kesme kararının ardından bir karar da Antalya’dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, TÜRGEV’de olan kız öğrenci yurdunun geri alınması için çalışmaların başladığını söyledi.

İstanbul’un ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi de vakıflarla ilişkisini kesmeye hazırlanıyor.

Vakıflarla yapılan tüm protokolleri incelemeye aldıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRGEV’de olan kız öğrenci yurdunun geri alınması için “Kullanılan elektriğe kadar araştırılıp gereği yapılacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 357 milyon liralık kaynak aktarıldığını söylediği ve aralarında Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA’nın da bulunduğu vakıflar ile yapılan protokolün feshedildiğini duyurmasının ardından bir hamle de CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, CHP’li Mustafa Akaydın döneminde Gülveren Mahallesi’nde yapılan ve 25 Mayıs 2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılan 300 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu, Antalya’nın 2014 Yerel seçimlerinde AKP yönetimine geçmesiyle başkan Menderes Türel tarafından TÜRGEV’e devredildi.

Yurdun, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olan adı da Fatma Aliye Hanım Misafirhanesi olarak değiştirildi. Ayrıca Akaydın döneminde de Altındağ Mahallesi’nde bulunan belediye lojmanlarından dönüştürülerek yapılan 48 kişilik erkek yurdu da İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi.

MALİ KAYNAKLAR DA ARAŞTIRILIYOR

Son seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’den CHP’ye geçmesiyle kentte vakıf ve cemaatlere tahsis edilen yurtların geri alınması gündeme geldi. Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, vakıflar tarafından işletilen yurtların geri alınması için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sonuçlar Başkan Muhittin Böcek’e rapor halinde sunulacak ve yurtların Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi için hazırlıklar yapılacak. Aynı zamanda sözleşmesi biten ve bitmesi yaklaşan vakıflar ile de yeni protokolün imzalanmayacağı belirtildi. 5 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nden vakıflara aktarılan mali kaynaklar da mercek altına alındı.

“KULLANILAN ELEKTRİĞE KADAR ARAŞTIRACAĞIZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazete Duvar’a belediye birimleri tarafından vakıflar ile ilişkilerin kesilmesi noktasında yürütülen çalışmayı doğruladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde vakıflar ile yapılan protokoller başta olmak üzere mali kaynakların da araştırıldığını ifade eden Böcek, “Araştırma sonucunda bunu bir tasarı halinde hazırlayacağız. Gerekeni yapacağız. Önceki dönem vakıflara devredilen yurtların kullandığı elektrikten tutun da her türlü harcamayı araştırıyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bugün toplantı yapacağız. Orada da bu konuları konuşacağız” dedi.