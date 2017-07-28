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  3. 28 Temmuz 2017 14:57

İBB: Yağışlar İstanbul'u terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen yağışın gerçekleştiğini ve İstanbul'u terk ettiğini açıkladı.

İBB: Yağışlar İstanbul'u terk etti
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İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti İstanbul'da 9 günde 2. afet ! 20 dakika yağış yetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal, Pendik, Adalar, Tuzla bölgelerinde beklenen yağış gerçekleşti. Metrekareye 15 kg yağış düştü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteorolojik verilere göre yağış İstanbul'u terk etti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılırken, meteorolojik verilere göre yağış da şehri terk etti.

4 İLÇEDE BEKLENEN YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) sabah şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da beklenen yağış gerçekleşti.

YAĞIŞ İSTANBUL'U TERK ETTİ
Metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Meteorolojik verilere göre de yağış, İstanbul'u terk etti.

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