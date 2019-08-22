İBB'de işten çıkarılan o isim Atatürk'e bile hakaret etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. personeli 50 kişinin, önceki gün iş akdi feshedilmişti. Kişilerin tek tek aranarak durumun bildirildiği aktarılmıştı.

İşten çıkarılanlardan biri olduğunu ifade eden İsmail Er ise, sosyal medya hesabından, "İBB Medya AŞ’de Aralık 2016’dan beri devam ettiğim Hakediş Şefliği görevime hiçbir gerekçe gösterilmeden yeni yönetim tarafından bugün son verildi. Benimle birlikte 50 mesai arkadaşımın da işine son verildi. Sadece telefonla 'bugün sözleşmeniz fesih edilmiştir' dendi" diye belirtti.

İBB'de işten çıkarılan İsmail Er'in sosyal medya arşivinden ise, çok tartışma yaratacak paylaşımlar ortaya çıktı.

İsmail Er'in, FETÖ lideri Fethullah Gülen'i övdüğü ve "hocaefendi" ifadesini kullandığı görüldü.

İsmail Er'in, "Ortama bakıyorsun dersaneler kapanacak, hizmet hareketi bitecek gibi. Bu kadar sığ bir hareket mi ki bu? #HiçDurmadanHizmeteDevam", "Cemaat ve hükümet arasına fitne sokmaya çalışanlar başarısız olacaklar. Zaman gazetesi yazarları buna dahildir", "Din düşmanlığınızı aslında biz cemaate karşıyız diyorsunuz? Cemaat mensubu olmayan bir başörtülüye karşı gelmiceksiniz öyle mi" ve "F. Gülen Hocaefendinin Ergenkon’dan tutuklu olanlar için söylediği sözlerin gerçek olmamasını isterdim" şeklinde ifadeler kullandığı fark edildi.

Yine İsmail Er'in, seçim döneminde; CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na hakaretler ettiği, Millet İttifakı için ise, "Zillet İttifakı" ifadesini kullanması dikkat çekti.