İBB'de şok iddia: ''AK Parti'ye üye olma şartıyla işe aldılar''

İBB'deki işten çıkarmalara ilişkin tartışmalar belediye Meclisinde bugün de sürdü. İşten çıkarılmalara ilişkin kurulan komisyon tartışmalara sahne oldu.

Komisyonun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar bugünkü oturumda muhalefet şerhini sunarak rapordaki rakamları yalanladı. İşçilerin işlerine geri alınması yönünde görüş bildiriler raporun hukuki bir geçerliliği olmadığını vurgulayan Sakalar, "Komisyon üyelerinden kaçırılan, imzaya açılmayan ve üstelik yetkisi olmayan alanlarda hüküm içeren komisyon raporunun her şeyden önce hukuken yok hükmünde" dedi.

"ÜYE OLMAK KOŞULU İLE..."

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Allah kimseyi işsizlikle sınamasın. İçinde oldukları durumu anlıyoruz. Bizimle görüşen işten çıkarılmış başka kişiler de var. Hangi şartlarda, seçim sürecinde nasıl işe alındığını da biliyoruz. Çoğunluğu ‘iki seçim arasında AK Parti’ye üye olma koşulu ile işe alındım' diyor” iddiasını gündeme getirdi.

Komisyonun AK Partili başkanı Muhammet Kaynar da söz alarak "1543 kişi işten çıkarılmıştır diyorlar peki onlar insan değil mi? Ayrıca istifa edenler de istifaya zorlandılar. Emekliliğini isteyenler de emekliliğe zorlandıkları için bu kararları aldılar" dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İBB önünde haftalardır oturma eylemi yapan kişilerden sadece 30'unun işe geri dönmek için başvuruda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Diğer arkadaşların her hangi başvurusu yok. Allah kimseyi işsizlikle kimse sınamasın. İçinde oldukları durumu anlıyoruz. Bizimle görüşen, işten çıkarılmış olan istişare eden arkadaşlar da var. Hangi şartlarında seçim sürecinde nasıl işe alındığını da biliyoruz. Çoğu ‘iki seçim arasında AK Parti'ye üye olma koşulu ile beni işe aldılar' diyor. Elimizdeki resmi bilgileri çarpıtarak hiçbir yere varamayız. Resmi bilgilerde de 3 bin 400 kişinin haksız olarak işten çıkartıldığına dair hiçbir belge yok. Varsa çıkarsınlar görelim.”

CHP'NİN MUHALEFET ŞERHİ

Araştırma komisyonunun raporuna CHP'li üyeler tarafından yazılan muhalefet şerhinde şu bilgiler yer aldı:

– İşveren tarafından iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen kişi sayısı 1543'tür. Bu sayının 1245'inin kıdem süresi 6 aydan az olup, kıdem tazminatını hak etmeyen ve işe iade davası açma hakkı bulunmayan kişilerdir. Bu sayının 207'si müdür ve üstü idari yönetim kadrosudur.

– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı ile iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilen kişi sayısı 58'dir.



– İşveren tarafından tek taraflı olarak iş akdi feshedilen kişilerden sadece 298 kişi kıdem tazminatını hak etmiş olup bu kişilere de toplam 17 milyon 498 bin 125 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

– Raporda yer alan sadece 18 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında toplam 1833 kişinin işten çıkarıldığı bilgisi de gerçek dışıdır. Bu sayı 1218'dir. Bunlardan 790 kişinin belirli süreli ve mevsimlik iş sözleşmelerinin süre sonunda kendiliğinden sonlandığı, 217 kişinin iş sözleşmesini emeklilik gibi nedenler ile işçi tarafından sonlandırıldığı , sadece 211 kişinin iş sözleşmesinin işverence tek taraflı feshedildiği açıkça görülmektedir.

– Raporda 24 Haziran'dan sonra yeni işe giren kişi sayısı 721 olarak belirtilmekte ise de yine bu bilgi de tümüyle yanlıştır. 24 Haziran tarihinden sonra yeni işe giren kişi 464'tür. Bu 464 kişiden 75 kişisi, 24-28 Haziran tarihleri arasında yanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını almadan önce işe girenlerdir. 65 kişi üst düzey yönetici ve danışmandır kalanlar ise çeşitli kadrolar için İBB kariyer sitesinde ilan edilen iş ilanlarına başvuru yapanlar arasından yazılı sınav ve mülakat ile işe alınan kişilerdir. Listedeki 244 kişi ise yeni işe alım değil şirketler arası geçiş askerlik dönüşü işe başlamadır.

– 2016-2019 yılları arasında İBB yönetimi tarafından işten çıkarılan işçiler tarafından açılan ve halen devam eden 1023 iş davası bulunmaktadır. Bu davalar sonuçlandığından İBB tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminatların kurum zararı oluşturacağı da açıktır.





Kaynak Yeniçağ: AK Parti'ye üyelik sözü ile işe aldılar