İBB'deki soruşturmada karar açıklanıyor: İşte tutuklanan ve serbest bırakılan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KARAR AÇIKLANIYOR: 25 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ SERBEST

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 2 soruşturma kapsamında karar açıklanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin hakimlikteki sorgusu ise devam ediyor.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

ADLİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki Çağlayan meydanındaki güvenlik önlemleri devam ederken hakimlik kararının açıklanmasını bekleyen basın mensuplarının yanı sıra bazı partililerin de bekleyişi sürüyor.

'DESTEĞE GİRDİK, DESTEK GÖRDÜK'

Karar öncesi açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ön seçim sandığına gidiyor ama üye olmayan herkes sandıkların yanındaki dayanışma sandığında oyunu kullanabilir, desteğini verebilir. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ayrıca birileri ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışıyor. Biz dört gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve çok değerli vatandaşlarımızı evlerine, bayrak asmaya, oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Üyelerimiz üye olmayanları, haberdar olmayanlara haberdar edip, teşvik edip, kollarına girip, eşlik ederek oy kullanma yerlerine kadar da eşlik edecekler. Ümit ediyorum; Türkiye demokrasi tarihi açısından devrim olarak nitelendirdiğimiz bugünü yüksek bir katılımla birlikte büyük bir başarı ile geçireceğiz. Ben, kurulacak olan milletvekilleri herhangi bir sandıkta kullanabiliyorlar. Ben Saraçhane'de kullanacağım. Dilek hanım kayıtlı olduğu sandıkta kullanmak zorunda. Duruşma salonunda üç avukatla kısıtlı biliyorsunuz hepsi. Biz orada önce bekledik. Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra hakime hanım davet etti, içeriye girdik. Belli bir süre, bir 5-6 dakika orada birlikte olduk, sohbet ettik. Ekrem Bey her zamanki gibi yüksek moraliyle, motivasyonuyla ailesini en kötüsüne hazırlayıp ama bu sürecin Türkiye için büyük bir başarıya, büyük bir uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, bundan mutlu olduğunu söyledi. Kendisini soran herkese selam söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Biz içeriye destek olmaya gittik, destek gördük, çıktık hep birlikte" ifadelerini kullandı.

'DİMDİK AYAKTA'

Daha sonra Dilek İmamoğlu, “Ekrem Bey bugüne kadar ne yaptığını çok iyi bilen, attığı her adımı bilinçle atan sorumlu biri. Vatanına, milletine sorumlu. Kendini vatanına, milletine adayan bir insan olarak gayet dimdik ayakta, gönlü rahat, içi rahat. Suçlamalar karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri buna değmiyor" dedi.

DHA