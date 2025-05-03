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İBB’den Cem Küçük'e bir rest daha: ''2-3 milyar TL'lik'' iddiaları yalanlandı

İBB’den Cem Küçük'e bir rest daha: ''2-3 milyar TL'lik'' iddiaları yalanlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB, İSKİ’nin 2019 yılı Haziran ayı ve sonrasındaki hesaplarında 2-3 milyar TL bulunmadığını ve bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. İBB, iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük bu sefer de canlı yayında İBB'deki 2019 yılını işaret ederek bir yolsuzluk iddiasıyla gündemde.

Gazeteci Cem Küçük, "İSKİ'nin 2019'da Ekrem Bey'in görevi devr aldığında kamu bankası veya özel bir banka da olabilir. 2 ila 3 milyar TL bir para var." diyerek paranın izinin kaybettirildiğini iddia etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında ortaya atılan "2019 Temmuz ayında bankada bulunan 2-3 milyar TL’lik mevduatın akıbetinin belirsiz olduğu" iddialarına karşı açıklama yaptı. İBB, söz konusu dönemde İSKİ’nin banka hesaplarında bu kadar büyük bir bakiye bulunmadığını ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

İBB, açıklamasında, "İSKİ’nin, 2019 yılı Haziran ayı ve sonrasındaki 6 aylık dönemde banka hesaplarında 2 ila 3 milyar TL arasında bir bakiye bulunmamıştır. Mevcut olmayan bir paranın çekilmesi veya başka bir hesaba aktarılması teknik ve yasal olarak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarında dile getirilen, "İSKİ’nin 2019 Temmuz ayında kamu ya da özel bir bankada bulunan 2-3 milyar TL’lik mevduatının akıbetinin belli olmadığı, paranın bankadan çekildiği ve nereye aktarıldığının bilinmediği" yönündeki iddialara karşı yapıldı. İBB, söz konusu iddiaları "yalan" olarak nitelendirerek, bu tür asılsız suçlamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

İBB açıklamasında ayrıca, "İSKİ, 2560 sayılı Kanun’la kurulmuş, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi bir kamu kurumudur. Tüm banka işlemleri, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği uyarınca yapılır ve düzenli olarak Sayıştay tarafından denetlenir. Bu tür büyük tutarlı mali işlemler, muhasebe kayıtlarında ve banka hesap dökümlerinde iz bırakmadan yapılamaz" denildi. İBB, İSKİ’nin gerçeği çarpıtan bu yayınlara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Açıklamanın sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Ortada ne kayıp bir para vardır ne de akıbeti belirsiz bir işlem. Bu asılsız iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" diyerek, halkı bilgilendirme ve gerçekleri ortaya koyma kararlılığını yineledi.

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu CHP
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