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İBB'den Cem Küçük'ün ''2 milyon dolarlık'' skandal iddiasına rest

İBB'den Cem Küçük'ün ''2 milyon dolarlık'' skandal iddiasına rest
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'ye yakın Cem Küçük'ün "Florya’daki sosyal tesislerde parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulunduğu"na dair iddiasını yalanlayarak “Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş ne de herhangi bir para bulunmuştur" açıklaması yaparak İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tutanakları paylaşmaya davet

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik isimli programda İBB'yi hedef alan iddialarına bir yenisini daha ekleyerek "Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu" ileri sürmüş ve şöyle demişti:

"Florya’daki o İBB tesisinin herkes bilir. Açık tanık olan iki iş adamı ‘Biz de rüşvetleri Fatih Keleş’e veriyorduk o da sanırım orada saklıyordu. Keleş herkesi orada ağırlıyormuş."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Florya’daki sosyal tesislerde parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulunduğu" iddiasını yalanlayarak “Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş ne de herhangi bir para bulunmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

İBB, "Florya’daki sosyal tesislerde parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulundu” iddiaları üzerine "yalanlar ve gerçekler" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Florya’daki sosyal tesislerinde, parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulundu yalanı.

Gerçek: Bu iddia tümüyle asılsızdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Florya Sosyal Tesisleri 1994 yılından bu yana hizmet vermekte olup, günlük ortalama 22.775 misafire ev sahipliği yapan, 364 personelle işletilen yoğun bir tesistir. Söz konusu alanda sabah 08.30’dan gece 23.00’e kadar kesintisiz servis verilmektedir. Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş, ne de herhangi bir para bulunmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz. Bu tür mesnetsiz haberler, İstanbul halkına hizmet veren kurumsal yapıyı karalamaya yöneliktir ve tamamen gerçek dışıdır."

 

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Etiketler Cem Küçük CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu 2 milyon dolar parke parkenin altı
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