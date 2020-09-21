  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Eylül 2020 19:33

İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!

İstanbul'da halk ekmeğe yapılan yüzde 33'lük zammın ardından tepkiler üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!
A+ A-

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu

Un %85
Elektrik %133
Doğalgaz %91
İşçilik %50
Dağıtım %50

Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

açıklama , zam , ekmek , ibb , halk ekmek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM