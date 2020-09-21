İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu

Un %85

Elektrik %133

Doğalgaz %91

İşçilik %50

Dağıtım %50

Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.