İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!

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İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:
32 ayda yapılan bu zamlar sonucu
Un %85
Elektrik %133
Doğalgaz %91
İşçilik %50
Dağıtım %50
Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
32 ayda yapılan bu zamlar sonucu— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 21, 2020
📌Un %85
📌Elektrik %133
📌Doğalgaz %91
📌İşçilik %50
📌Dağıtım %50
Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
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