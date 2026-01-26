İBB'den İstanbullu emeklilere müjde: Başvurana 10 bin TL Pazar Desteği ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren emeklilere yönelik sosyal desteklerinden biri olan ve kişi başı 10 bin TL'lik Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 itibarıyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Emekli Pazar Desteği’ne 2026 yılında da devam ediyor.

2026 yılında 20 bin emekliye 200 milyon TL Emekli Pazar Desteği

İstanbul’da ikamet eden ve sosyal destek başvurusunda bulunarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak.

2026 yılında 20 bin emekliye, kişi başı 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

Emekli Pazar Desteği başvuruları online ve ALO 153 üzerinden

Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak Pazartesi (bugün) başladı. Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

Emekli Pazar Desteği için başvuru şartları da belli oldu

Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler faydalanabiliyor.

2026 yılı İBB Emekli Pazar Desteği ödeme tarihi belli oldu

Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Öte yandan Emekli Pazar Desteği’nin başladığı 25 Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar, 10.076 emekliye 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlandı.

