İBB'den Katar'a Arapça Kanal İstanbul göndermesi !

Hükümetin tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine, İBB'den ilginç bir mesaj geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan paylaştığı Arapça mesajda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" dedi. Mesaj, kanal projesine yakın arazilerin Katarlılara satılmasıyla ilişkilendirildi.



İstanbul Boğazına alternatif deniz geçişi için yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar sürerken İBB’den ilginç bir açıklama geldi.

Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı Arapça açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin projeden çekildiğini tekrarladı.

Ongun’un, İBB’nin projeden çekilmesini Arapça olarak paylaşması ise Katarlılar’ın Kanal İstanbul projesine verdiği destekle ilgili olduğu düşünülüyor.

Ongun, Arapça paylaşımını Twitter’dan yaptı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

İmamoğlu 23 Aralık 2019 itibarıyla bakanlıklara konuyla ilgili yazı gönderildiğini belirtmişti.

KATARLI AİLE ARAZİ ALMIŞTI

Kamuoyu ilk olarak SÖZCÜ’nün yaptığı haberle, Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın, Kanal İstanbul projesinin yapılacağı alandan 44 dönüm arazi satın aldığını öğrenmişti.

Arazilerin satın alınmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelge yayınlayarak belediyelerin tapu sorgusu yapmasını engellemek istemişti.