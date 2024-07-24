İBB’den Kent Lokantaları’na indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları’nda 40 lira olan yemek İstanbulkart kullananlara 35 lira olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantaları’nda İstanbulkart ile yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un yaptığı duyuruya göre İstabulkart kullananlar 35 TL’ye yemek yiyebilecek. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek.

İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar’da bulunuyor.