İBB’den Kent Lokantaları’na indirim
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları’nda 40 lira olan yemek İstanbulkart kullananlara 35 lira olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantaları’nda İstanbulkart ile yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un yaptığı duyuruya göre İstabulkart kullananlar 35 TL’ye yemek yiyebilecek. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek.
İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar’da bulunuyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol