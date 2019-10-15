İBB'den kritik görevden alma !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevinden alındığı belirtildi.

SÜHA UYGUR KİMDİR?

Süha Uygur 1 Ocak 1958 tarihinde Adana’da doğdu. Sanatçı, 1980 yılında Necla – Nejat Uygur Tiyatrosu’nun Tiyatro Müdürlüğü’ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur’un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı. 1993 senesinde kardeşleri Süheyl ve Behzat Uygur ile beraber “Genç Uygurlar Tiyatrosu” nu kurdu. Bu süre içerisinde “Boynuz Kulağı Geçer”, “Tele Köle”, “Üç Salakşörler” oyunları sahnelendi.

2001 yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu. Ve babası Nejat Uygur’un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.

Bu oluşum içeresinde “Türkiye’nin Delisi”, “Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi”, “Kodum mu Oturturum”, oyunlarında yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı.

2006-2009 seneleri arasında babasının rahatsızlığından dolayı çalışmalarına ara verdi.

2009 yılında rahmetli babasının isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu.

“Bu Dünya Hepimizin”, Küçük Kız ve Yıldızlar”, “Güneşe Yolculuk”,” İyilik Ağacı”, “Kırmızı Pabuçlar”,” Mıknatıs Çocuk”, “Çocuk Ülkesi” ve “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” oyunların genel sanat yönetmenliğini yaptı.

2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirdi.

2015 yılında hâlâ sahnelenmekte olan “Kapıdaki Düşman” isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yaptı.