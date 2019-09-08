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  3. 08 Eylül 2019 16:36

İBB'den ''ücretsiz toplu ulaşım'' açıklaması

İBB, eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00 - 14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İBB'den ''ücretsiz toplu ulaşım'' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00 - 14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06:00 - 14:00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir.

İstanbulkartınızı kullanarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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