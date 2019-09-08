İBB'den ''ücretsiz toplu ulaşım'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00 - 14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
İBB'den yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06:00 - 14:00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir.
İstanbulkartınızı kullanarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.