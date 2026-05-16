İBB'nin aracı 2 yıllığına ''Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine'' tahsis edilmiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aracın tam 660 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine" tahsis edildiğini öne sürerek Araç Teslim Tutanağını yayınladı... Yavuzyılmaz, kiralama ve akaryakıt giderlerinin de belediye kasasından ödendiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın, yaklaşık iki yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine tahsis edildiğini gösteren resmi belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

CHP'nin Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı "İBB’deki araç saltanatı!" başlıklı açıklamada çarpıcı veriler paylaştı.

Yavuzyılmaz, 34 NZ 8512 plakalı Volkswagen Passat marka aracın, 20 Haziran 2017 ile 10 Nisan 2019 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine verildiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Giderler İBB Kasasından Ödendi

Paylaşılan "Araç Teslim Tutanağı" isimli belgeye göre, aracın sadece tahsis edilmesiyle kalınmadı; kiralama bedeli ve akaryakıt giderleri de doğrudan İBB bütçesinden karşılandı.

Toplamda 660 gün süren bu uygulamanın, İstanbul halkına ait kaynakların keyfi kullanımı olduğunu savunan Yavuzyılmaz, durumu "kamu kaynaklarıyla araç saltanatı sürmek" olarak nitelendirdi.

BB Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği'ne ait olan tutanakta; aracın plakası, şasi numarası ve motor numarası gibi teknik detayların yanı sıra, aracın teslim edildiği tarihler net bir şekilde yer alıyor. Yavuzyılmaz, İstanbul'a ait kaynakların bu şekilde kullanılmasının takipçisi olacaklarını belirterek, denetimsizlik ve usulsüzlük iddialarına dikkat çekti.

İşte Yavuzyılmaz'ın paylaştığı o Araç Teslim Tutanağı

İBB'nin aracı 2 yıllığına ''Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine'' tahsis edilmiş!

 



Etiketler Deniz Yavuzyılmaz ibb araç saltanatı CHP ak parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu kaynakları
