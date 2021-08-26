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İBB'nin bin yeni taksi teklifine ret

İBB'nin bin yeni taksi teklifine ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İBB UKOME toplantısında ''bin yeni taksi'' teklifi 8. kez reddedildi.

Toplantı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda İBB'nin ''bin yeni teklifi'' 8. kez görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da toplu taşımada yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise asıl amacın taksinin kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Teklif, uzun tartışmaların ardından 11'e karşı, 16 oyla reddedildi.

Etiketler red ibb
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