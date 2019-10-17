İBB'nin lüks araçları satışa çıkıyor

KİPTAŞ’ın, envanterine kayıtlı 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç için 24 Ekim Perşembe saat 11.00'de düzenleyeceği müzayede açık artırma usulüyle gerçekleşecek.

YENİ BAŞKAN KURT, İMAMOĞLU’NUN İZİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında ‘israfa son’ vurgusu yapmış, göreve geldikten sonra da 730 adet aracı iade ederek 50 milyon liralık tasarruf yapmıştı. KİPTAŞ'ın yeni Genel Müdürü Ali Kurt, şirketin envanterinde olan ve maliyeti şirkete yük getiren 3 lüks aracın satılmasına karar verildiğini belirterek, “Hem tasarruf hem kaynak yaratmak amacıyla bu araçları piyasaya arz ediyoruz” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, açık artırmaya çıkacak araçların daha önceki dönemde şirket üzerinden İBB’nin üst düzey yönetimine verilen araçlar olduğunu kaydetti. 2005, 2007 ve 2008 model üç lüks segment aracın açık artırma başlangıç fiyatının toplam 500 bin lira olduğunu belirten Ali Kurt, müzayede hakkında şu bilgileri verdi:

MÜZAYEDE CANLI YAYINLANACAK: Açık artırma yöntemiyle rekabet ortamı oluşturarak gayrimenkullerin gerçek değerine satılmasını sağlayacağız. Bundan sonra kendi kaynağımızı kullandığımız her işte müzayede ve açık ihale yöntemini benimseyeceğiz. Müzayedeler etap etap devam edecek. Müzayedeyi İBB TV ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacağız

DÜKKANLAR HEMEN TESLİM EDİLECEK: Satışa sunulan dükkanların hepsi Bahçeşehir'de. Arsalar ise Çanakkale'den Arnavutköy'e kadar farklı lokasyonlarda bulunuyor. Dükkânlar hemen teslim edilecek durumda. İnsanlar işyeri açmak isterken en çok yüksek kiralardan şikayet ediyor. Şimdi kira öder gibi dükkân sahibi olabilecekler.

ARADA BANKA YOK, YÜZDE 15 AVANTAJ VAR: Arsalarda imarlı da var, imarsız da var. İmarsız olanların hepsi imar planı yapılabilecek durumda. Finans metodumuzu değiştiriyoruz. Sistemi kendimiz finanse ediyoruz . Vatandaş bize borçlanıyor. Banka ile muhatap olmadığı için yüzde 10-15 avantaj sağlıyor.

110 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR: 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks aracın satışından 110 milyon lira gelir bekliyoruz. Elde edilecek geliri kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanacağız.