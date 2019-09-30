İBB'nin lüks makam araçları o AVM'nin otoparkından çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra ihtiyaç fazlası olduğunu tespit ettiği 730 kiralık aracı Yenikapı'da sergilemiş ve kiralandıkları şirketlere iade etmişti.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre kiralık araçlara ilişkin yapılan araştırma sonucunda 31 Mart'ta gerçekleştirilen ve iptal edildiği için 23 Haziran'da tekrarlanan seçimler arasında İBB'nin 517 makam aracını daha iade ettiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ekibinin de ortaya çıkardığı 730 kiralık araçla birlikte toplam 1247 araç, ihtiyaç fazlası olarak İBB tarafından kiralandıkları şirkete iade edilmişti.

Tartışmalara yol açan israf sergisi İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarına da damga vurdu. Sergilenen araçların lüks kategorisinde olmadığı, hizmet aracı olduğu ve Yenikapı'da ‘şov’ için sergilendiği için İBB'nin hizmetlerinin aksadığı iddiaları saatlerce mecliste tartışılmıştı.

Tartışmaların sonunda AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP'nin oy birliği ile iade edilen kiralık araçlarla ilgili inceleme yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon daha ikinci toplantısında iki seçim arası iade edilen ve 104'ü lüks kategorisinde olan 517 aracın da araştırılmasını isteyen CHP ve İyi Parti'ye AK Partililerin itirazı İBB koridorlarına taşan bir kavgaya neden oldu.

LÜKS ARAÇLAR BAKIRKÖY'DE TOPLANMIŞ

Kiralık araçları araştırma komisyonu 1 Ekim günü tekrar toplanarak bilgi almak üzere İBB'ye sorulacak soruları belirlemek üzere oylama yapacak. Sorular arasında kavgaya neden olan iki seçim arası iade edilen 517 aracın da olup olmayacağı merak edilirken ortaya o lüks araçların fotoğrafları çıktı.

Onlarca lüks aracın bulunduğu fotoğraflar, iki seçim arasındaki dönemde İBB'nin ek hizmet binasının bulunduğu Bakırköy'de çekildi.

İddialara göre onlarca lüks araç dikkat çekmemesi için Bakırköy'deki İBB binasının yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına toplandı. Gruplar halinde otoparka getirilen lüks araçlar birkaç gün içinde yine gruplar halinde otoparktan çıkarıldı.

İki seçim arasındaki dönemde iade edilen 517 araç arasındaki 104 lüks kategorisindeki makam aracının Bakırköy'deki İBB hizmet binasının yanındaki AVM'nin otoparkında toplanarak buradan ilgili şirkete iadesinin yapıldığı öne sürülüyor.

NE AMAÇLA KİMLERE TAHSİS EDİLDİĞİ ARAŞTIRILICAK

Eğer araştırma komisyon bu araçlarla ilgili soruları da gündemine alırsa lüks araçların hangi makamlara ne amaçla tahsis edildiği de ortaya çıkmış olacak.