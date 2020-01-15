İBB'nin milyonluk servis ihalesini damat aldı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı personel servisi ihalesini, Platform Turizm aldı. Şirket, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'na en sert şekilde muhalefet yapan Yeni Şafak gazetesiyle aynı holding bünyesinde yer alıyor.

Şirketin sahibi Adem Altunsoy, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2020 yılı için 319 hatta 718 araç ile personel taşıma hizmeti için 5 Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 71 milyon 718 bin 361 lira olarak belirlenen ihaleye dört teklif sunuldu.

Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak‘ın damadı Adem Altunsoy‘un şirketi Platform Turizm, 64 milyon 899 bin 770 TL'lik teklifiyle ihaleyi kazandı. Yeni Şafak gazetesi ile aynı grupta faaliyet gösteren şirket ile belediye arasında 31 Aralık 2019 tarihinde bir yıllık sözleşme imzalandı.

“BU MAKAMA KİN DUYMAK İÇİN GELMEDİK”

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Albayrak grubuna ait medya kuruluşlarının yerel seçim sürecinde ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert muhalefetine karşın belediyenin açtığı bir ihaleye katılması dikkat çekmişti. İhale değerlendirme aşamasındayken 9 Aralık günü gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söylemişti:

“Ben bir belediye başkanı olarak isimlerle şahıslarla ilgilenmiyorum. Biz birçok insana ve birçok kuruma ahlaklı davranış konusunda da ders vermek zorundayız. Çünkü ülkenin iyi örnekleri görmesi lazım. Biz bu makamlara kin duymak için gelmedik, nefret duymak için gelmedik. Adaletli bir süreci yönetmek için geldik. Ama yine de bir haksız rekabet oluşmuşsa bunu inceleyin analiz edin talimatını verdim. Ama günün sonunda biri hak etmişse ondan sonra da sıkı bir denetimle işini yapacak. Sıkı denetim ona ait bir sıkı denetim değil. Herkes için aynı şey geçerli.”

ÜÇ YILDA 376 MİLYON LİRALIK İHALE ALDI

Platform Turizm, yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği servis ve kiralık araç ihalelerinin abonesi. Şirketin aldığı ihaleler şöyle:

327 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 67 milyon 967 bin 714 TL (2019)

2 bin 432 araçlık kiralama ihalesi, 138.7 milyon TL (2019)

362 hatta 694 araçla personel taşıma hizmeti, 61 milyon 992 bin 682 TL (2018)

363 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 55 milyon 994 bin 617 TL (2017)

336 hatta 622 araçla personel taşıma hizmeti, 51 milyon 471 bin 371 TL (2016)