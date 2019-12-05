İBB'nin servis ihalesinde dikkat çeken detay

İBB'nin 2020 yılı için düzenlediği personel servisi ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhaleye yıllardır İBB’nin araç ihalelerinin abonesi olan Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketi Platform Turizm’in de teklif sunması dikkat çekti. Henüz değerlendirme aşamasında olan ihalede en iyi teklifi Platform Turizm’in sunduğu öğrenildi. Albayrak Holding bünyesinde AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi de bulunuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2020 yılı için 319 hatta 718 araç ile personel taşıma hizmeti için bugün ihaleye çıktı.

İhaleye 4 firmanın teklif sunduğu öğrenildi.

Teklif sunan firmalar arasında, İBB'nin yıllardır kiralık araç ve personel servisi ihalelerini alan Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de yer aldı.

Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi.

Platform Turizm'in 4 firma arasında en düşük yani en iyi teklifi sunan firma olduğu bildirildi.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

İhalenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu sonuçlanmadığı kaydedildi.

YENİŞAFAK GAZETESİ’NİN SAHİBİ

Yenişafak ve TV Net medya kuruluşlarını da bünyesinde bulunduran, Albayrakların, yerel seçim sürecinde ve sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert muhalefetine karşın büyükşehir belediyesinin açtığı bir ihaleye katılması da dikkat çekti.

YILLARDIR AYNI FİRMA ALIYOR

Platform Turizm, yıllardır İBB'nin düzenlediği servis ve kiralık araç ihalelerinin abonesi.

İBB'nin 2019 yılı için açtığı 327 hatta 695 araç ile personel servisi ihalesini, Platform Turizm 67 milyon 967 bin 714 TL'ye almıştı.

2018 yılı için açılan 362 hatta 694 araç ile personel taşıma ihalesi de 61 milyon 992 bin 682 TL'ye bu firmaya gitmişti.

2017 yılında da 363 hatta 695 araç ile servis hizmeti satın almak üzere açılan ihaleyi Platform Turizm 55 milyon 994 bin 617 TL'ye almıştı. 2016 yılında da 336 Hatta 622 araç ile personel taşıma hizmeti almak üzere düzenlenen ihale aynı firmaya 51 milyon 471 bin 371 TL'ye verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı için 2 bin 432 araç kiralama ihalesini de 138.7 milyon TL'ye Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi Platform Turizm almıştı. Bu araçlar yerel seçim ve sonrasında “israf” kalemi olarak en çok konuşulan konu olmuştu.