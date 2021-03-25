İBB'nin taksi dönüşüm teklifi ikinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ikinci kez reddedildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifini reddederek, konuya ilişkin önergeyi alt komisyona sevk etti.

İBB UKOME toplantısı, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi bir kez daha ele alınmasının ardından reddedildi.



Toplantı öncesi gösteri merkezi önünde çok sayıda esnaf beklerken, dönüşüm teklifi çeşitli esnaf odası temsilcileri, belediye yetkilileri ve bakanlık temsilcileri tarafından tartışıldı.