  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB'nin taksi dönüşüm teklifi ikinci kez reddedildi

İBB'nin taksi dönüşüm teklifi ikinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ikinci kez reddedildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifini reddederek, konuya ilişkin önergeyi alt komisyona sevk etti.

İBB UKOME toplantısı, Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi bir kez daha ele alınmasının ardından reddedildi.

Toplantı öncesi gösteri merkezi önünde çok sayıda esnaf beklerken, dönüşüm teklifi çeşitli esnaf odası temsilcileri, belediye yetkilileri ve bakanlık temsilcileri tarafından tartışıldı.

Etiketler İBB taksi taksi dönüşüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi için açtı ağzını yumdu gözünü
Hukuk bürosu sahibine ''borçlunun akrabasına SMS attın'' cezası!
Çay tiryakileri bu işi hiç sevmeyecek! İşin uzmanı açıkladı
Kabine değişikliğiyle ilgili gündemi sarsacak Tansu Çiller iddiası
Amerikalı ünlü yatırımcıdan Türk Lirası yorumu
Karabiberim'in esmer güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç olay! Kız arkadaşının bikinisi açıldı diye...
Pazarda ''kahreden'' hırsızlık anı kamerada!
''Yok artık'' dedirten iddia! Melih Gökçek bakan mı olacak ?
Binlerce ''maaş mağduru'' emekliye müjde! Genelge yayımlandı