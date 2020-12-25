İBB’ye ait mülklerin kirası AK Partili belediyeye gitmiş!

AK Partili Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçedeki İBB’ye ait 73 adet taşınmazın kira ve işgaliye bedellerini topladığı ortaya çıktı.

İBB’ye ait olup kira ve işgaliyesi Eyüpsultan Belediyesi tarafından tahsil edilen yerler arasında İstanbul’un eşsiz güzellikteki Piyer Loti tepesi de mevcut.

Sayıştay'ın 2019 yılı İBB denetim raporunda büyükşehire ait bazı taşınmazların Eyüpsultan Belediyesi tarafından kiraya verildiği ve kiralar ile ecrimisil (işgaliye) bedellerinin de belediye tarafından tahsil edildiği belirlendi. Mevzuata göre geçerli bir yasal dayanağı olmaksızın belediye taşınmazlarının işgali halinde, işgalcilerden tazminat niteliğinde ecrimisil istenmesi gerektiği belirtilerek ecrimisilin tespit ve tahsilatı ile ilgili yetkinin söz konusu taşınmazların sahibi olan kamu idaresine ait olduğu belirtildi.

Yapılan incelemede, mülkiyeti İBB'ye ait olan Eyüpsultan'daki Başak Oto Sanayi Sitesinde yer alan 58, Piyer Loti tepesinde yer alan 12 ve Eyüpsultan Belediyesi şirketinin kullanımında 2 adet olmak üzere toplam 72 taşınmazın işgal edildiği, işgal nedeniyle İBB tarafından tahsil edilmesi gereken ecrimisil bedellerinin Eyüpsultan Belediyesi tarafından tahsil edildiği tespit edildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Mülkiyeti İBB'ye ait olduğu halde 1 adet taşınmazın da Eyüpsultan Belediyesi tarafından çeşitli kişilere kira sözleşmesi karşılığında kullandırıldığı belirlendi. Böylece İBB'ye ait toplam 73 taşınmazın kira ve işgaliye bedelinin mevzuata aykırı şekilde ilçe belediyesince tahsil edildiği açıklandı.

İBB yapılan tespit ile ilgili Sayıştay denetçilerine verdiği yanıtta, ilçe belediyesince tahsil edilen yerlerin kira ve ecrimisil bedellerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsilinin sağlanması için gerekli işlemlerin yapılmaya başlandığını açıkladı. Sayıştay raporunda, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazlara ilişkin geçmişe dönük tespitlerin yapılması, ilçe belediyesince tahsil edilen bedellerin büyükşehire ödenmesi, tahliye işlemleri yapılıncaya kadar ecrimisil bedellerinin İBB tarafından tahsil edilmesi ve kiraya verme işlemlerinin de yine büyükşehir belediyesince yapılması kararlaştırıldı.

