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İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu

İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı öne sürülürken kulislerde atanacak kayyumun da kim olduğunun belirlendiği belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına kesin gözle bakılıyor.

Gazeteci Veli Toprak, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun bugün başlayacak olan ifade sürecinin ardından Pazar günü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

"CHP’nin önseçim yaptığı 23 Mart Pazar günü ise İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesini bekliyorum" diyen Veli Toprak, gözaltı sürecini yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun önündeki dosyada "terörle iltisak" iddiasının da yer aldığını belirtti.

Toprak'ın belirttiği gibi eğer İBB Başkanı İmamoğlu "terörle iltisak"tan tutuklanırsa, İBB'ye kayyum atanacak.

Atanacak kayyum için de ismi Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk verdi. Öztürk bugünkü yazısında terörle iltisaklı olduğu belirlenen ya da bu yönde soruşturma kapsamında açığa alınan belediye başkanının yerine büyükşehir ve illerde ilin valisinin, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcılarının kayyum atandığını yazdı.

Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine olası bir kayyum atanması durumunda atanacak isim İstanbul Valisi Davut Gül olacak...

Etiketler kayyum davut gül İstanbul valisi vali istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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