İBB'ye ''veri sızıntısı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü soruşturmasında, İBB'ye ait aplikasyonlar üzerinden kullanıcıların verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi M.G.'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne üye olmak' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. 

DHA

