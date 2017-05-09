İbrahim Erkal hakkında kafalar karıştı

Hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Haberi duyan sevenleri hastaneye akın etti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini, yaşam destek ünitesine bağlı olarak şarkıcının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiğin söyledi.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşti. Acı haberi ünlü sanatçının sosyal medya hesaplarını yöneten ailesi duyurdu. Açıklamada "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur" denildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak şarkıcının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi.

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

Doç. Dr. Sağlam, "İbrahim Erkal'ın bugün yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Erkal'ın yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettiriliyor." dedi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

1996'da 'Canısı' şarkısıyla şöhrete kavuşan 50 yaşındaki İbrahim Erkal 11 Nisan gecesi 3 arkadaşı ile yemek yedi. Aracını kullanması için lokantanın valesine verdi. Vale, Maltepe'deki sitenin otoparkına kadar İbrahim Erkal'ı getirdi. Aracı park ettikten sonra ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saat 01.00 gibi İbrahim Erkal fenalaşıp otoparkta yere düştü. 1.5 saat sonra sitenin güvenlik görevlisi İbrahim Erkal'ı otoparkta baygın halde yatarken bulup ailesini aradı. İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Erkal o tarihten bu yana komada bulunuyordu.

Beyin ölümü nedir?

İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış" demişti.