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  3. 13 Mayıs 2017 13:08

İbrahim Erkal son yolculuğu'na uğurlanıyor

30 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve hayatını kaybeden eİbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor

İbrahim Erkal son yolculuğu'na uğurlanıyor
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30 günlük yoğun bakım savaşının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor.

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.

İbrahim Erkal'ın oğlu Levent ve kardeşi Abdullah Erkal, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. 

Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.

İbrahim Erkal'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

 
 

ibrahim erkal , bayrak , cenaze