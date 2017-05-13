İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.

Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erkal'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile hastanede ziyaret ettiklerini dile getirdi. Erkal'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Kendisinin insani değerlerini anlatmakla bitmez. Erzurum'un Palandöken'ini sazıyla sözüyle ilk defa tanıdan da o. Üzüntümüz çok büyük. Ne kadar çok seveni olduğunu da bugün burada görüyoruz" diye konuştu. Ilıcalı, Erkal'la uzun süreli dostlukları olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal'ı geri getiremeyiz ama onun ismini sonsuza kadar yaşatacak bir takım organizasyon içerisinde olacağız" dedi.

VEFASIZLIK TEPKİSİ

Bazı ünlü isimler İbrahim Erkal'ın cenazesine gelmeyen sanat dünyasından isimlere tepki gösterdi.

GÖKHAN TEPE: ÇOK GENÇ YAŞTA KAYBETTİK

Pop şarkıcısı Gökhan Tepe de Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilediğini söyledi. Sanatçının ölümünden dolayı çok şaşkın olduklarını aktaran Tepe, "Çok genç yaşta kaybettik. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminim sizler de benimle birlikte aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdir-i ilahi. Belli bir yerden sonra bizim de yapacağımız bir şey olmuyor. Allah günahlarını affetsin. Çok kıymetli bir üstadımız, benim de çok değerli bir ağabeyimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

İZZET YILDIZHAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Şarkıcı İzzet Yıldızhan ise "kan kardeşim" diye tanımladığı Erkal için şunları kaydetti: "Biz iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik. Çok iyi bir insandı. Çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken hep içine atıp bu tansiyondur, şekerdir, bu streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi. Çok üzgünüm. Çocukları çok küçük. Hanımı gencecik. Annesi, ailesi çok perişan. Hepimiz çok perişan olduk. Biz bir dönüşüm bekledik. Allah'tan kesilmeyen bir ümit dedik. Olmadı. Yapılacak bir şey yok."

'ALLAH GERİDE KALANLARA SABIR VERSİN'

Şarkıcı Arif Susam da Erkal'ın yeni doğan bir bebeği olduğuna vurgu yaparak, "Gencecik bir kardeşimizi kaybettik. Sanat camiasında şimdiye kadar kimseye kötülüğü olmayan, kimsenin kalbini kırmayan, çok değerli bir kardeşimiz. Allah'ın takdiriyle gitti. Allah mekanını cennet etsin diyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

CENGİZ KURTOĞLU: CANIMIZI KAYBETTİK

Müzisyen Cengiz Kurtoğlu ise, "Canımız kardeşimizi kaybettik. Huzur ve nurlar içinde yatsın. Hep birbirimize razı olduk. 27 yıldan beri, başlangıçtan bugüne kadar, çok önemli bir kardeşimiz ve değerimizdi. Terbiye timsaliydi. Canım kardeşim benim. Rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti. Cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altuğ ve Kutsi gibi isimler de katıldı. İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde, sanatçının naaşı tekbir ve salavat eşliğinde camiden omuzlara alınarak, cenaze arabasına konuldu. Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

İbrahim Erkal hayatını kaybetti