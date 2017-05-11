İbrahim Erkal'ın doktorundan çok acı sözler

Otoparkta beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı İbrahim Erkal hakkında maalesef iyi haberler gelmiyor.

Sanatçının beyin ölümü gerçekleşmişti. Erkal'ın durumu giderek kötüleşiyor.

Doçent Dr. Necdet Sağlam, iki gün önce şarkıcının beyin ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi raporu açıkladıklarını hatırlattı.

Tabloda herhangi bir değişiklik olmadığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:"Beyin ölümü gerçekleştiği için biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz. Kalp ve diğer organların hayatiyeti sürüyor. Ancak bugün sabah saatlerinden itibaren kalp ve dolaşım sisteminde ciddi bozulmalar başladı. Bugün sayın Bakanımız da (Sağlık Bakanı Recep Akdağ) ziyaret etti İbrahim beyi ve ailesini. Bugünden itibaren diğer organların hayatiyetiyle ilgili ciddi, kritik saatlere girmiş bulunuyoruz. Tansiyon değerleri ve kalp atım sayısında da ciddi azalmalar oluyor."

"BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERİ DÖNÜŞÜ VE HASTANIN İYİLEŞME İHTİMALİ YOKTUR"

Sağlam bir gazetecinin "Bundan sonraki süreçte ne olacak, neler bekleniyor?" sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:"Bitkisel hayatta beyin beslenmesi ve beyinle ilgili refleksler canlı olduğu için bazı hastalar beslenebilir, bağımsız olarak solunum faaliyeti vardır. Evde dahi izlenebilir. Ancak beyin ölümü tamamen farklı olarak, beyin beslenmesi, kan akımı olmadığı, beyin hayatiyetini sürdürmediği için, onun kontrol etmesi gereken organlar üzerindeki etkisi de ortadan kalktığı için, belli bir süre sonra tıbbi tedavi desteği versek bile o organlar da belli bir süre sonra iflas edecektir. Biyolojik olarak ölüm ancak o zaman gerçekleşecektir. Bu süreci tıbbi olarak kestiremiyoruz. Ancak bugün İbrahim Erkal için ciddi, kritik saatlere girildi. Beyin ölümünün geri dönüşü ve hastanın iyileşme ihtimali yoktur."

BAKAN AKDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 2 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı. Ailenin yaşam destek ünitesinin devre dışı bırakılmasını istemediği, bu nedenle tıbbi desteğin devam ettiği öğrenildi. Aileyi ziyaret eden Bakan Akdağ ise "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettirilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akdağ, "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Ben kendisini ve aileyi ziyarete geldim. Başından beri meseleyi takip ediyorum. İlk yattığı hastaneden bu tarafa naklediği andan itibaren. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de" dedi.

"BİZ OLDUKÇA MUHAFAZAKAR BİR PROTOKOL SEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

Bakan Akdağ, "O hususta da hastanenin, uzmanların söylediklerine kulak asmak lazım. Her ne kadar ben kendi hekimsem de yine bu konuda uzmanlarına kulak vermek lazım. Türkiye’de beyin ölümüne karar verilmesi için biz oldukça muhafazakar bir protokol seçmiş durumdayız. Bundan epeyce bir müddet önce bilim insanlarımızı topladık, onlar bir beyin ölümü karar verme protokolü oluşturdular. Bazı ülkelerde daha az sayıda hekimle, daha az sayıda karar verme parametresiyle, aracıyla beyin ölümüne karar verilebiliyor. Biz Türkiye’de bu hususta muhafazakarız. Üç hekim, muayeneler dışında, birbirini destekleyen birtakım tıbbi testler... Bunlar olmadan beyin ölümüne karar verilmiyor. Aynı şekilde buradaki ekip de İbrahim kardeşimiz için kararı bu şekilde vermiş durumda. Cenab-ı Hak hem kendisine hem tüm sevenlerine kolaylıklar versin" diye konuştu