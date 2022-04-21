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İbrahim Haskoloğlu hakkında yeni gelişme

İbrahim Haskoloğlu hakkında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun serbest bırakılması için avukatları itirazda bulundu.

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILMA TALEBİ
Anadolu Adalet Sarayı'na gelen avukatlar, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan" tutuklanan Haskoloğlu'nun serbest bırakılmasını talep ettiler.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandıGazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandıGüncel
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Etiketler İbrahim Haskoloğlu recep tayyip erdoğan hakan fidan
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