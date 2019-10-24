İbrahim Kalın: Teröristlerle görüşme kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır." dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

İdlib'de mutabakatı sağlamasaydık on binlerce insan öelecek, yüz binlercesi göç edecekti.

YPG'lilerin çekilmesi Rusya'nın sorumluluğunda, süre işliyor.

Rusya ile ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak. Rusya, YPG'yi 30 kilometrelik hattan çıkaracak.

Sınırınız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek. Hem sahada hem masada etkin olan bir Türkiye var. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır.

YPG bölgede savaş suçu işledi.

Şu anda Suriye rejimi ile görüşme planımız yok.