İbrahim Kalın'dan ''İncirlik Üssü kapatılacak'' iddiasına yanıt geldi !

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceğini duyurdu. Kalın, İncirlik Üssü'nün kapatılacağı iddialarına ise "İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili herhangi bir değişiklik öngörülmüyor" yanıtını verdi.



İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Harekat planlandığı gibi devam etmektedir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Öncelik her şeyden önce askerimizin güvenliğidir.

PKK, uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

PKK, Suriye'deki Irak'taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür. Şu anda gürültü koparanlar aslında Suriye'deki piyonlarının mevzi kaybettiği için sinirli bulunmaktadırlar.

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz.

DEAŞ ile mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

"DEAŞ'LA MÜCADELE SADECE TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR"

DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değildir. Tüm dünyanın sorumluluk alması gereken bir konudur. Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşıyor. DEAŞ'lı vatandaşı bulunan ülkeler, görmezden gelip ülkelerine almıyor. Bize gelmesinler de ne olursa olsun tavrıyla yaklaşıyorlar.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni yaptırım açıklaması

Hedefimiz sınırımızı tamamen terörden temizlemektir. Sınırımız terör unsurlarından tamamen temizlenene kadar Barış Pınarı Harekatı devam edecektir. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

SORU-CEVAP

Ruslarla, Suriye konusunu uzun bir süredir görüşüyoruz. Rus tarafı bu konudaki hassasiyetimizi bilmektedir. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin'le bir görüşmesi oldu. Amerikan bayrağı altında kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden gruplar, bu rahatlığı artık bulamayacaklardır. Yarın Ruslar ile bir dizi temas olacak.

Amerikan yardımı gelmeden önce YPG/PYD gibi örgütlerin gücü yoktu. Suriye Kürtlerinin haklarını gözetmesi, oralara yatırımların yapılması konusunda uyaran ilk Cumhurbaşkanımızdı. Orada başka bir oyun oynanıyor. Bizim durumumuz bellidir. Oradan terör örgütü temizlendiğinde barış yerini bulacaktır.

Cumhurbaşkanımızın Pence ile görüşmeyeceğim demedi. Burada olan ABD danışmanı ile görüşmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız yarın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek. Saati belli olduğunda sizinle paylaşılacaktır.

Bizim askerlerimizin can güvenliği söz konusu olduğunda Rusya'ya iletiyoruz. Bizim amacımız Astana ve Cenevre süreçlerini yerine getirip geçiçi bir yönetim kurulup iş başına gelmesidir. Bunun için çalışmalarımız devam edecek.

Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok.

Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi.

ABD yaptırım kararları almıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna tepki göstererek misliyle karşılık verileceğini söyledi. Türkiye tarafından masıl bir karşılık verilecek? İncirlik Üssü'nün kapatılacağına ilişkin iddialar var. Bu iddialara yorumunuz ne olacaktır?

İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.