Bir süre Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı görevlerini yürüten iş insanı İbrahim Usta hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta, tedavi olmak için yurt dışına gitti. Bir süredir tedavisini ABD’de devam ettiren Usta, Türkiye’ye dönüşünde uçakta fenalaştı. İlk müdahalesi uçakta yapılan Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TFF VE TRABZONSPOR MESAJ YAYINLADI

TFF, hayatını kaybeden Usta için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü de, vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Divan Kurulu Üyemiz, eski TFF Başkan vekili, eski Arsinspor Başkanı Trabzonlu iş insanı İbrahim Usta’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İbrahim Usta’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.