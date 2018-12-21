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  3. 21 Aralık 2018 16:38

İçeriyi gören şoke oldu ! ''Buradan ancak ölüm çıkar''

Adapazarı'nda ihbar üzerine çöp evi temizlemeye giden ekiplerin evini yıkacağını zanneden kişi ekiplere direndi.

İçeriyi gören şoke oldu ! ''Buradan ancak ölüm çıkar''
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Adapazarı'nda, ihbar üzerine çöp eve giden ekiplerin yıkım yapacağını zannedip, "Bu evden ancak ölüm çıkar" diyerek direnen Hikmet Şimşek'in (76) evinden kamyonlar dolusu çöp çıktı.

Adapazarı şehir merkezindeki Reji Sokak'taki kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, belediyeye şikayette bulundu. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kokunun burada oluşan çöp evden geldiğini tespit etti. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Hikmet Şahin, kapıyı açtığında karşılarında zabıtayı görünce şok oldu. Görevlilerin "Evinde temizlik yapacağız" demesine rağmen dışarıya çıkmayan Hikmet Şahin,"Burayı yıkacaksınız biliyorum, çıkmıyorum" dedi. Zabıtanın uğraşlarına, "Buradan ancak ölüm çıkar" diyerek cevap veren Hikmet Şahin, bir süre sonra ikna oldu. Dışarıya çıkan Hikmet Şahin, çöp evin temizlenmesini şaşkın bakışlarla izledi. Ahşap evin içindeki bütün çöpleri çıkaran ekipler, evi yeniden yaşlı adama teslim etti. Yapılan çalışmada evden 2,5 kamyon çöp çıktı. Çalışmaları izleyen bölge halkı, çıkarılan çöpleri görünce şaşkına döndü.

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