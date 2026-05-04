  3. İçişleri açıkladı: Türkiye'de kaç Suriyeli yaşıyor?

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne ilişkin son rakamları paylaştı. Bakanlık, 2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin 568 kişinin ülkesine döndüğünü, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 2 milyon 280 bin 542 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına dair verilerin uyuşmadığına yönelik iddialar üzerine resmi bir bilgilendirme yayımladı. Bakanlık, farklı tarihlere ait verilerin kıyaslanmasının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre; ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır.

Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre; 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır.

Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir. Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır"

DHA

Etiketler İçişleri Bakanlığı suriyeliler göç geri dönüş Göç İdaresi mülteci türkiye
