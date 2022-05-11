İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Türkiye'de kaç yabancı var?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, biz televizyon kanalında sığınmacılar, düzensiz göçmenler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çataklı sığınmacılar, düzensiz göçmenler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

TÜRKİYE'DE NE KADAR YABANCI VAR?

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 3.762.889

Bu sayı Türkiye'de toplam Suriyeli sayısını ifade ediyor.

İkamet izniyle kalanlar: 1.414.779

İçinde öğrenciler var, aileler var, her dönem azalan çoğalan ama düzenli göçmen kapsamında olanlar. İçerisinde İngilizler, Almanlar da yer alıyor. Bunlar tartışma dışı bırakmamız gereken bir alan.

Uluslararası koruma kapsamında yer alanlar: 320.068

Teknik tabiri mülteci kapsamına daha yakın olan kısım burası. Savaş sebebiyle koruma statüsü altında olanlar bunlar. Bunlar birçok ülkeden var. Yanlış hatırlamıyorsam 92 ülkeden var. Örneğin İran'dan, Orta Asya'dan, Kafkaslar'dan. Burada Suriyeli çok az kişi var. Biz bunların müracaatlarını alıyoruz. Zaman zaman bu kişiler BM tarafından değişik yerlere yerleştiriliyor.

2017'DEN İTİBAREN NEDEN GÖÇLER DURDU?

2017'den bugüne Suriyeliler neredeyse Türkiye'ye gelmiyor. 2017'de Suriyeliler Türkiye'ye gelmemeye başladı. Aslında meselenin temel kırılma anı yaptığımız operasyonlar. Eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarını yapmasaydık ülkemizde 9 milyon 762 bin 889 Suriyeli ülkemizde olacaktı.

TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN STRATEJİLERİ

İdlib'de 1 milyon 300 bin kişi yaşıyor kamplarda. Bizim iki stratejimiz var. İlki sınırda karşılamak. Sınır ötesinde güvenli alanlar hazırlayıp Suriyelileri orada tutuyoruz. Biz adliye, yol ve ekonomik olarak gelişmesi için Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Orada hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yaptık. Organize sanayi bölgelerinin oluşması için faaliyetler yürüttük.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ PROJELERİ NELER?

İkinci stratejimiz sınır ötesinde oluşturduğumuz ve güvenli hale getirdiğimiz alanlara Suriyelileri göndermek. Türkiye'ye belli oranda gelişler vardı. Gönüllü geri dönüşlerle 498 bin kişiyi de geri gönderdik. Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölümlere 498 bin kişiyi gönderdik.

Resulayn, Tel Alyab, Cerablus, Azez gibi yerlerde güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Güvenliğe alınmış bölgelere Türkiye'de yer alan Suriyelileri göndereceğiz. Bu bölgelere gönüllü geri dönüşleri sağlamaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: Gönüllü, güvenli ve onurlu.

Suriyelilerin dönüşü için 13 bölge belirledik, finansman için uluslararası yardım kuruluşları ile görüşmelerde son aşamaya geldik.

TÜRKİYE'DE SUÇ İŞLEYEN GÖÇMENLER

Şuana kadar asayiş olaylarına karışanlar Türkiye içinde işlemler ve adli süreçler tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi. Şimdiye kadar 20 bin civarında kişi sınır dışı edildi. Biz bu konuda yaptırımsız bırakmıyoruz.