İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltı sayılarını açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda kaç kişinin gözaltına alındığına dair paylaşımında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!" açıklaması yaptı.
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