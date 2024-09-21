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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motosiklet performansı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi motosikletle kısa bir deneme turu gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.

Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Yerlikaya, paylaşımında motosikletle attığı deneme turunun görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

Etiketler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ali Yerlikaya motorsiklet sürüşü Emniyet Jandarma
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