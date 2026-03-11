İçişleri Bakanı Çiftçi ''Talimat verdim'' diyerek açıkladı: O cezalar siliniyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka kulanan sürücülere kesilen cezaların iptal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, APP plakalar nedeniyle son dönemde uygulanan para cezalarına ilişkin talimat verdiğini belirterek, "Vatandaşımız müsterih olsun. 1 Nisan'a kadar herhangi bir ceza uygulamayacağız, sadece rehberlik yapacağız. Uygulanan cezaları da verdiğim talimatla sildireceğiz." dedi.

Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemenin 27 Şubat'ta yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu APP plakalarla ilgili de sahada bir sıkıntı olduğunu, yığılma olduğunu gördüm. Hatta cuma günü memleketin Konya'da da vatandaşların sıraya girdiklerini, uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz. Herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız onlara. Yalnız vatandaş plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var. Onlar yürürlükte şu anda. Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var; 'Sahte plakalar' diyoruz biz onlara. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında. Şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil; güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda kullanılması var, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok" diye konuştu.

1 Nisan'a kadar ceza yok

APP plaka denetimlerinin değiştirilmesi için vatandaşlara 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını aktaran Çiftçi, "Vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili, değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar bir süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz. Multimedya sistemlerinin de üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Plaka değişikliği için yapılması gerekenler

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması.

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.

Plaka değişim işlemi sadece yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak

Öte yandan, sürücülere sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

1 Nisan itibariyle ağır ceza geliyor

Nisan ayı itibarıyla kurallara uymayanları bekleyen cezalar ise şöyle:

140.000 TL idari para cezası.

Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.

Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

Aynı yıl içindeki ikinci ihlalde ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.

DHA