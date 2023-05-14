İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'in aktardığına göre Bakan Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili şunları söyledi:

"601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar."